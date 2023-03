I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: vice questore, la Capitale non è mafiosa né violenta - "Non definirei Roma una città mafiosa" e "non è neanche una città violenta" ma "una città complessa". Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa, l'ex capo della squadra mobile di Roma, Francesco Rattà, che da alcuni giorni ricopre l'incarico di vicario della questura capitolina. Eppure, a premessa, Rattà ha detto che quando un anno e sette mesi fa è arrivato nella Capitale "dopo anni di lotta alla 'ndrangheta in Calabria, ho trovato in questa città" segnali "di ogni forma di mafia". Inoltre i primi tre mesi dell'anno sono stati caratterizzati da una serie preoccupante di fatti di sangue: otto omicidi di cui tre nel mese di marzo. Oltre a una serie di altrettanto preoccupanti agguati a colpi di pistola. "Il core business della criminalità a Roma resta la droga", ha aggiunto Rattà, ricordando che a gestire il mercato "ci sono bande. Se tra loro c'è equilibrio tutto funziona bene. Quando saltano gli equilibri cominciano le fibrillazioni regolate con l'utilizzo delle armi". Rattà lo ha affermato riferendosi soltanto ad alcuni degli omicidi. "L'apparato di contrasto a questi fenomeni" inteso come forze dell'ordine e squadra mobile che lui ha diretto per un anno e sette mesi "è stabile, consolidato e dispone di altissime professionalità. Confidiamo che arrivino risposte a quei fatti a cui ancora non sono state date risposte". Rattà ha rivendicato, tra i risultati della sua gestione, il fenomeno predatorio arginato e che al suo arrivo vedeva farmacie ed attività commerciali gestite da stranieri prese di mira dai ladri. Così come il contrasto alle truffe che, nella Capitale, ha mietuto vittime, in particolare tra gli anziani a opera di truffatori provenienti in larghissima parte dalla Campania. Rattà, quindi, con il nuovo incarico di vice questore saluta l'attività di polizia giudiziaria. (segue) (Rer)