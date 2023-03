I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: 25 per cento scuole ristrutturate entro 2026 ma servono fondi per altri 1.100 edifici - Entro il 2026 circa il 25 per cento delle scuole di Roma e provincia sarà ristrutturato. Su un totale di 1.500 istituti, infatti, in 386 circa saranno sicuramente eseguiti interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, poiché le risorse sono già stanziate o in arrivo. Per gli interventi nei restanti 1.100 edifici, però, a oggi mancano i fondi. "Con il Pnrr, Roma ha potuto avviare l'efficientamento energetico soltanto di una dozzina di scuole", ha detto oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del diciannovesimo congresso nazionale di Autonomie locali italiane. Per altri progetti la Capitale ha dovuto ricorrere ad altre fonti di finanziamento. Ieri nella Sala degli Arazzi in Campidoglio il sindaco, infatti, ha siglato con la vicepresidente della Banca europea investimenti, Gelsomina Vigliotti, la lettera di presa d’atto di un accordo che prevede l’efficientamento energetico di oltre 200 edifici scolastici con uno stanziamento totale di 390 milioni, di cui 150 milioni provenienti dalla Bei e il resto da altre fonti finanziarie. Abbattere le emissioni, stipulare certificati di prevenzione incendi, risolvere problematiche legate ai rischi sismici e alla sostituzione di impianti obsoleti: verso questi obiettivi saranno traghettati gli istituti di Roma entro il 2026. La speranza, come sottolineato ieri dall'assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, è quello di riuscire a portare tutte le scuole a una classe energetica A3 entro due anni. Dei cantieri che saranno aperti negli istituti, in particolare, Roma Capitale si occuperà di 212 interventi (su asili, materne e scuole elementari e medie) mentre la Città metropolitana prenderà in carico la messa a terra di ulteriori 174 progetti (per gli istituti superiori) per un totale di 386 opere. Il 2023 "sarà l'anno dei cantieri", spiega il consigliere delegato all'edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci. "Gualtieri ha fatto una richiesta formale al ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, per utilizzare i fondi Pnrr non spesi da altre città, visto che la Città metropolitana ha ancora esigenza di almeno ulteriori 170 milioni, oltre ai 130 già mandati a gara", ha proseguito. In più Roma "vuole investire sulle nuove costruzioni e sull'efficientamento energetico degli edifici esistenti e per questo motivo abbiamo chiesto ulteriori 300 milioni - sottolinea Parrucci -. Con questi termineremo la messa in sicurezza grave degli edifici e potremmo investire il resto per l'efficientamento energetico degli istituti che possiedono i requisiti. Lo scorso anno siamo riusciti a stanziare sei milioni di euro per la sostituzione di 90 caldaie obsolete e soltanto con la sostituzione di queste 67 nel 2023, e il restante nel 2024, abbatteremo di settemila tonnellate la Co2", ha concluso. Intanto, sempre nell'ottica di ristrutturazione delle scuole, a settembre dello scorso anno la Capitale ha avviato la completa rimozione dell'amianto dagli edifici. Un totale di 111 interventi, 77 nel territorio di Roma Capitale e 33 nella Città metropolitana, per un investimento che ammonta a 10 milioni di euro. (Rer)