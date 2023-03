Fd'I: M5s, crociata Rampelli contro inglesismi suscita non poca ilarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'onorevole Rampelli, di Fratelli d'Italia, deve essere in vena di pesce d'aprile anticipato: la sua crociata contro inglesismi e forestierismi in generale suscita non poca ilarità. Soprattutto perché è stato il suo partito a voler ribattezzare svariati ministeri tra cui quello dello Sviluppo economico, rinominato ministero delle Imprese e del made in Italy. Ora quindi farà 100 mila euro di multa al ministro Urso?". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Industria e Commercio e i deputati del M5s in commissione Attività produttive. "Invece di creare sempre diversivi, a volte magari anche scherzosi, ma molto spesso disarmanti nella loro irricevibilità, Fratelli d'Italia pensi a lavorare per i cittadini - continuano i parlamentari -. Rampelli chieda dunque a Urso di far funzionare bene il ministero del 'made in Italy', fresco fresco di figuraccia internazionale sul regolamento Ue sulle 'auto green'. I pesci d'aprile però lasciamoli stare, perché milioni di italiani non sono in vena di scherzi in questa fase storica". (Com)