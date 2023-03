Cultura: Festival Salieri Circus Award vince concorso Art Bonus 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il festival internazionale d'arte circense della città di Legnago, in provincia di Verona, "Salieri Circus Award", ha vinto il primo premio del concorso Art Bonus edizione 2023 indetto dal ministero della Cultura, Ales Spa e Promo Pa Fondazione – LuBeC. "Mi congratulo con l'amministrazione legnaghese e con l'International Salieri Circus Award a cui è stato assegnato il premio - dichiara Luca Zaia, presidente della regione Veneto -. Un riconoscimento prestigioso per un festival importante di rilevanza internazionale, intitolato, tra l'altro, ad un grande autore veneto come Antonio Salieri". "La cultura nella nostra Regione sta vivendo un momento importante, con i teatri e le grandi rassegne che registrano presenze come mai avevamo visto negli ultimi anni. Ma anche nuove forme espressive, come quest'arte circense declinata sulle note dei grandi compositori, che ben si inseriscono in un panorama di offerta culturale che vedo particolarmente effervescente. Ottime premesse per una stagione primaverile e estiva alle porte", conclude Zaia.(Rev)