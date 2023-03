Forza Italia: Sorte, Berlusconi prosegue nel rinnovamento, Auguri a Ferrante e Battilocchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il presidente Silvio Berlusconi "prosegue nel processo di rinnovamento di Forza Italia, con altre nomine che renderanno più forte e radicato il nostro partito sul territorio, puntando a coinvolgere con entusiasmo elettori, simpatizzanti e semplici cittadini, nell'interesse del bene comune e del buon governo. Alessandro Battilocchio e Tullio Ferrante saranno interpreti dei valori liberali che sono il cuore del nostro movimento, con l'impegno e la determinazione che il nostro presidente ci trasmette ogni giorno". Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e coordinatore regionale della Lombardia, Alessandro Sorte. "Complimenti e auguri di buon lavoro a entrambi - prosegue Sorte - perché rispettivamente, come responsabili nazionali delle adesioni e del settore elettorale, sono chiamati a un compito difficile quanto coinvolgente: contagiare l'amore della politica a chi lo ha perduto, a chi si è disaffezionato, a chi non crede più in una politica a servizio della gente, al di là delle appartenenze e degli orientamenti. Saremo così una squadra compatta, inclusiva, e insieme, seguendo le indicazioni del presidente Berlusconi, saremo pronti per le prossime sfide elettorali".(Com)