Messico: Banca centrale alza tasso di sconto all'11,25 per cento (7)

- Da ultimo, Lopez Obrador ha parlato di un piano regionale per raffreddare la corsa dei prezzi. Un piano il cui obiettivo è quello di convincere produttori, distributori e commercianti di alimenti a garantire prezzi migliori nei mercati dei rispettivi Paesi. "Ne ho parlato con il presidente (del Brasile, Inacio Luiz) Lula, con il presidente (della Colombia, Gustavo) Petro, con Miguel Diaz-Canel di Cuba e col presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez", ha detto Lopez Obrador ricordando che l'invito verrà esteso anche ad altri Paesi. "Ci mancano altre chiamate. Fernandez si è impegnato a sentire i presidenti di Cile e Bolivia, Gabriel Boric e Luis Arce. Io parlerò con la signora Xiomara Castro, presidente dell'Honduras". A questi Paesi se ne potranno aggiunge altri, ha spiegato il presidente secondo cui già con queste prime telefonate i ministro degli Esteri, delle Finanze e dell'Economia sono stati attivati per iniziare a studiare strategie di contrasto all'inflazione. I protagonisti di questo esperimento si dovranno vedere una prima volta il 5 aprile, in videoconferenza. (Mec)