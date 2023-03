Torino: domani la manifestazione contro la cancellazione del Superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mattina in piazza Astengo a Falchera si svolgerà una manifestazione contro l'abolizione del Superbonus organizzata dai sindacati Fillea Cgil e Feneal Uil. "Le scelte del Governo sono sbagliate - hanno affermato Massimo Cogliandro e Giuseppe Manta, segretari di Fillea Cgil Torino e Piemonte e Feneal Uil Piemonte - Per noi di Fillea Cgil e Feneal Uil un'altra strada è possibile: mantenere la cessione dei crediti per le famiglie con Isee fino a 30mila euro, per i condomini di periferia e per le case popolari; attuare politiche industriali stabili e strutturali per la rigenerazione delle città, per la riduzione degli sprechi energetici e l'inquinamento; garantire qualità del lavoro e delle imprese, rispetto del Contratto nazionale edile e vietare il continuo ricorso al subappalto. Nel solo Piemonte il Superbonus 110 per cento nel 2022 ha generato 27.880 interventi di riqualificazione per un valore di 4 miliardi e 800 milioni di euro. Nella nostra regione, negli ultimi tre anni, si sono registrati in media 8.500 lavoratori in più nel settore edile, con una crescita delle ore lavorate di circa il 50%, ma dopo gli ultimi provvedimenti governativi sul Superbonus, sono a rischio 2.500 imprese e migliaia di posti di lavoro. Un andamento che evidenzia come l'edilizia in Piemonte possa realmente rappresentare un fattore di crescita per l'economia e l'occupazione", hanno concluso. (Rpi)