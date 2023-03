Fisco: Meloni, obiettivo riforma è abbassare tasse per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo mettere ordine alla giungla di detrazioni, esenzioni che costano ogni anno allo Stato circa 125 miliardi, e incentivare il lavoro e sostenere i salari, che spesso sono troppo bassi”, ha proseguito Meloni. “Immaginiamo poi – ha aggiunto – di abbassare gradualmente l’Ires, a patto che quello che si pagherà in meno, venga investito in nuove assunzioni a tempo indeterminato. In pratica, il principio del ‘Più assumi, meno paghi’”. (Rin)