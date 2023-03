Brasile-Italia: presentata la nuova edizione della “Guida agli Affari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata presso Confindustria l’edizione aggiornata della “Guida agli affari in Brasile”, realizzata dall’ambasciata d’Italia a Brasilia, coordinata da Gm Venture, in collaborazione con Kpmg. All’evento sono intervenuti rispettivamente l’ambasciatore Azzarello, il Dott. Messana e il Dott. Esposito. Un’ulteriore presentazione è in programma il 3 aprile presso la sede di Milano di Banca Intesa Sanpaolo. La Guida – disponibile gratuitamente – illustra le opportunità di investimento in Brasile, spaziando dai settori più conosciuti a quelli emergenti e a più elevato potenziale di crescita. Ideata e realizzata con l’obiettivo di offrire a società e operatori italiani un efficace, aggiornato ed ampliato strumento operativo per meglio comprendere ed affrontare il mercato brasiliano, la nuova edizione della “Guida agli Affari in Brasile” dell’ambasciata d’Italia a Brasilia è frutto del lavoro di squadra di alcuni attori del Sistema Paese, pubblici e privati. (segue) (Com)