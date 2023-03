Brasile-Italia: presentata la nuova edizione della “Guida agli Affari" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con una rinnovata veste grafica, la Guida illustra le opportunità offerte dal mercato del Brasile, quinto Paese al mondo per dimensioni geografiche, sesto per abitanti, il cui Pil è oltre la metà di quello dell’intero Sud America. La Guida si sofferma non solo sui settori in cui società ed operatori italiani già vantano un’ottima, seppur non esaustiva, presenza, ma anche su quelli con più elevato potenziale di crescita, inclusi, per la prima volta, i settori del “fitness” e benessere, cura degli animali, sostenibilità e transizione energetica, alcuni fra i diversi ambiti in cui il Brasile è già candidato ad assumere un ruolo di protagonista mondiale. Due appendici forniscono infine un insieme di informazioni giuridiche introduttive oltre che l’elenco delle 987 Pmi e grandi società già operanti su tutto il territorio. (Com)