Famiglia: Gasparri (FI), su utero in affitto sindaci non incoraggino pratiche inumane

Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Ci sono alcuni sindaci che ancora insistono nel voler violare le sentenze della Cassazione e nel facilitare l'assurda pratica dell'utero in affitto. Decaro sbaglia, come sbagliano Sala e tanti altri. Ma non prevarranno. Devono tutelare le famiglie previste dalla Costituzione e dal diritto naturale, non incoraggiare chi fa mercimonio del corpo delle donne in giro per il mondo e poi compra e vende bambini. Noi non vogliamo discriminare nessuno, ma non vogliamo, a differenza loro, incoraggiare chi nega i diritti per primi dei bambini e poi delle donne che vengono usate come dei contenitori da persone ciniche e spregiudicate. I sindaci tutelino le norme e i diritti di tutti e non diventino veicoli di una propaganda per incoraggiare la vendita del corpo delle donne e dei loro figli". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI).(Rin)