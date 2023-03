Nepal: primo ministro Dahal amplia la squadra di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ampliamento della squadra era previsto per ieri, ma ci sono stati disaccordi tra i partiti della nuova maggioranza per la divisione dei ministeri. Sono ancora in corso trattative mentre si negozia anche sull’elaborazione di un programma minimo comune, che dovrebbe essere completato a breve. La formazione governativa, comunque, non è tuttora al completo. Dahal mantiene ancora i ministeri del Diritto, della giustizia e degli affari parlamentari; degli Esteri; delle Foreste e dell’ambiente; della Sanità e della popolazione; dei Giovani e dello sport. Inoltre, Abdul Khan, del Partito dell’opinione pubblica (Jp), si è dimesso da ministro della Distribuzione dell’acqua. (segue) (Inn)