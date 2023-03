Nepal: primo ministro Dahal amplia la squadra di governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dahal ha ottenuto il 20 marzo la fiducia alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento, raccogliendo 172 voti su 262 deputati presenti (su un totale di 275 seggi). Contro di lui hanno votato 89 legislatori mentre uno si è astenuto. Hanno votato a favore Centro maoista, Congresso, Cpn-Us, Jsp, Lsp, Nup, Nsp, Partito nazionale indipendente (Rsp), Partito dell’opinione pubblica (Jp), Fronte nazionale del popolo (Rj) e tre indipendenti. Hanno votato contro il Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) e il Partito nazionale democratico (Rpp), ex alleati. Il leader maoista ha superato il voto di fiducia per la seconda volta in poco più di due mesi, con due maggioranze diverse. (segue) (Inn)