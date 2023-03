Nepal: primo ministro Dahal amplia la squadra di governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle elezioni del 20 novembre, infatti, Dahal aveva formato una coalizione di sette partiti imperniata sull’alleanza tra il suo partito e l’Uml di Khagda Prasad Sharma Oli, col sostegno della quale si era insediato come primo ministro il 25 dicembre e aveva ottenuto la fiducia il 10 gennaio. Quell’alleanza si è rotta sulla candidatura del presidente della Repubblica. Dahal ha deciso di appoggiare Poudel, esponente del Congresso, in nome del consenso nazionale, dato che su quel nome c’era un’ampia convergenza. Oli non ha condiviso la scelta e ha lasciato il governo. I partiti che hanno votato Poudel, che è stato eletto il 9 marzo e si è insediato il 13, hanno dato vita a una maggioranza alternativa. (segue) (Inn)