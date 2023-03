Nepal: primo ministro Dahal amplia la squadra di governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa nepalese, i leader dei principali partiti della coalizione – Centro maoista, Congresso e Cpn-Us – dovrebbero alternarsi alla guida del governo. Dahal dovrebbe restare al vertice per due anni e poi passare il testimone a Madhav Kumar Nepal, presidente del Cpn-Us per un anno; infine, il presidente del Congresso, Sher Bahadur Deuba, dovrebbe diventare primo ministro negli ultimi due anni della legislatura. Il Centro maoista e il Congresso erano già stati alleati nella seconda parte della precedente legislatura, dopo che i maoisti avevano ritirato l’appoggio a Oli. Alla nascita di quel governo, guidato da Deuba, aveva contribuito anche il Cpn-Us, nato per scissione dall’Uml. (segue) (Inn)