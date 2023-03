Innovazione: Premio Giuseppe Turrisi 2023, al via seconda edizione concorso Sielte per giovani talenti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato il bando di concorso che dà ufficialmente il via alla seconda edizione del Premio Giuseppe Turrisi 2023 promosso da Sielte SpA, azienda italiana leader nel settore delle telecomunicazioni e delle grandi infrastrutture. L’edizione 2023, che prende il nome di “The Smart Award”, è organizzata da Sielte in collaborazione con l'Università di Catania, dipartimenti di ingegneria e informatica (Dicar - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - direttore Prof. Matteo Ignaccolo; Dieei - Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, direttore Prof. Giovanni Muscato; Dmi - Dipartimento di Matematica e Informatica, direttore professore Orazio Muscato). Al bando potranno accedere tutti gli studenti iscritti al Dicar (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura), al Dieei (Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica) e al DMI (Dipartimento di Matematica e Informatica) dell’Università di Catania. Il topic centrale selezionato da Sielte per questa nuova edizione è “La sostenibilità come valore di crescita per l’Italia”. The Smart Award si articolerà in cinque categorie: i partecipanti potranno candidare il proprio progetto in una di queste categorie. Per il primo classificato di ogni categoria verrà messa in palio una borsa di studio di 3.000 euro che lo studente potrà investire nel proprio percorso formativo o per realizzare un proprio personale progetto. Il Premio Giuseppe Turrisi nasce nel 2022 ed è dedicato alla memoria del presidente, che ha dato il via al processo di innovazione e trasformazione dell’azienda portata avanti oggi dal figlio Salvatore Turrisi, che ricopre la carica di presidente di Sielte. “In Sielte diamo massima importanza alla valorizzazione dell’aspetto umano ma soprattutto dei giovani talenti orientati alla digital innovation e alla digital transformation. Rappresentano un pilastro imprescindibile della mission che porto avanti perché solo attraverso loro possiamo innovare il Paese”, spiega Salvatore Turrisi. “Per questo motivo il Premio Turrisi vuole proporsi come un appuntamento annuale stimolante per i giovani che vogliono mettersi in gioco con ingegno e passione nell’ideazione e nella sperimentazione di proposte progettuali inerenti al mondo della tecnologia, dell’innovazione digitale, delle smart cities e dello smart health da parte di coloro che hanno intrapreso questo tipo di percorso accademico", conclude.(Com)