Ucraina-Slovacchia: premier Heger incontra Zelensky, orrori di Bucha non restino impuniti

- Gli orrori commessi dai russi a Bucha non possono restare impuniti. Lo ha detto il premier slovacco, Eduard Heger, a Bucha, in Ucraina. Heger è stato anche a Kiev, dove ha incontrato il presidente, Volodymyr Zelensky. “Non dimenticheremo mai il prezzo pagato dagli ucraini”, ha dichiarato Heger in un discorso a un anno della scoperta del massacro di Bucha. Il primo ministro slovacco ha ricordato che “la libertà non può essere data per scontata” e che “l’Ucraina fa parte dell’Europa”. (Kiu)