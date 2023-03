Milano: attivo portale Prenota Facile per accesso all'Ufficio Immigrazione di via Cagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Milano comunica che da mercoledì 5 aprile 2023 per i cittadini stranieri con dimora sul territorio milanese, che intendano presentare domanda di protezione internazionale e che siano provvisti di documento identificativo, sarà possibile accedere all’Ufficio Immigrazione di via Cagni semplicemente registrandosi sul portale PRENOTAFACILE (prenotafacile.poliziadistato.it) selezionando, poi, il servizio “Procedure per la presentazione” e individuando la prima data disponibile. Non sarà, quindi, necessaria la preventiva presentazione fisica presso quel sito. In previsione dell’attivazione delle nuove modalità di calendarizzazione, l’Ufficio Immigrazione di via Cagni, il giorno 4 aprile 2023, sospenderà provvisoriamente l’accesso per le presentazioni spontanee, continuando le attività ordinarie di trattazione degli stranieri già muniti di appuntamento. Si informa che l’accesso al sistema PRENOTAFACILE, già attivo per altre esigenze e mutuato dalla Questura di Milano per soddisfare l’attuale emergenza, prevede l’inserimento obbligatorio di un documento identificativo, anche in fotocopia. I cittadini stranieri privi di qualsiasi documento, da martedì 11 aprile prossimo, potranno richiedere un appuntamento all’Ufficio Immigrazione di via Cagni rivolgendosi ad alcune associazioni che si sono rese disponibili a raccogliere i dati anagrafici dei richiedenti e che avranno accesso al sistema di prenotazione. Le associazioni non forniranno supporto, invece, per la prenotazione telematica dei singoli che siano in possesso di un documento. Come ulteriore iniziativa della Questura di Milano per agevolare gli accessi, da martedì 5 aprile 2023, l'Ufficio Immigrazione si avvarrà della collaborazione dell'associazione AVSI (con la quale è già attivo un protocollo operativo per la gestione degli appuntamenti dei cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea), per venire incontro alle esigenze dei cittadini stranieri, con dimora nella provincia milanese, richiedenti protezione internazionale e che rientrino nelle seguenti categorie di fragilità: persone con più di 60 anni e donne in stato di gravidanza. Queste potranno fissare un appuntamento per gli uffici di via Cagni rivolgendosi alla segreteria dell’Hub di AVSI in Viale Monza 79 a Milano.(Com)