Ucraina: Metsola, orrori di Bucha rimarranno con noi per sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli orrori di Bucha rimarranno con noi per sempre. Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un videomessaggio pubblicato su Twitter nel giorno della liberazione della città ucraina di Bucha. "Il 31 marzo 2022 Bucha è stata liberata, ma gli orrori che abbiamo trovato rimarranno con noi per sempre. Fosse comuni, esecuzioni sommarie, case e vite distrutte", ha detto. "Il Parlamento europeo sarà sempre a favore della pace, una vera pace. Una pace con libertà, dignità e giustizia. I responsabili degli orrori a cui il mondo ha assistito a Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, Izium e in tante altre città dell'Ucraina saranno consegnati alla giustizia. Saremo al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario", ha concluso Metsola. (Beb)