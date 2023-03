Veneto: assessore Lavoro, formazione è leva per trattenere e attrarre talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione ha partecipato all'evento di chiusura del progetto denominato "Veneto in azione - Capitale umano e innovazione". Finanziato grazie alle risorse del Por Veneto Fse 2014-2020, dal 2018 il progetto ha promosso alcuni interventi di formazione rivolti agli attori del sistema socio-economico regionale mettendoli in contatto con stakeholder appartenenti al sistema scolastico e formativo, al mercato del lavoro, alle associazioni di categoria e rappresentanza. "Questa giornata - ha dichiarato Donazzan - non rappresenta un semplice momento di chiusura e di restituzione del percorso fatto in questi anni, ma dimostra, ancora una volta, come la Regione ha voluto e voglia continuare ad agire restando in ascolto del proprio territorio. Siamo fermamente convinti che un'azione amministrativa efficiente debba poggiare su persone dotate di competenze aggiornate, capaci di creare reti e animare relazioni per cogliere i cambiamenti che attraversano il mercato del lavoro e la società, anticipando e governando tali trasformazioni. La Regione vuole investire sulle competenze, puntando a far esprimere alle persone tutte le proprie potenzialità. Il nostro impegno sta nel dare alle persone gli strumenti necessari ad affrontare le sfide e lo faremo anche attraverso il nuovo ciclo di programmazione della politica di coesione regionale per il periodo 2021-2027. La formazione - ha concluso ancora Donazzan - è la leva necessaria per promuovere, trattenere e attrarre talenti per lo sviluppo dell'intera Regione". (Rev)