Veneto: Zaia, storia di Francesca Moscardo è messaggio di grande forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia di Francesca Moscardo è un messaggio di grande forza, creatività, ironia. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, rivolgendo i propri complimenti alla ragazza veronese nominata Cavaliere. "La storia di Francesca, che ben conoscevo, mi ha molto colpito per la sua forza evocativa, per la capacità di superare le barriere e guardare con ottimismo al mondo che viviamo. A lei - ha concluso Zaia - vanno le mie congratulazioni più speciali, nel giorno in cui hanno ricevuto le insegne dell'Ordine al merito della Repubblica dalle mani del capo dello Stato anche i veneti Rudi Zanatta, Matteo Marzotto e Carlotta Mancini". (Rev)