Tunisia: assistente segretario Stato Usa Leaf, serve visione chiara su riforme strutturali urgenti

- La crisi economica che sta attraversando la Tunisia richiede riforme strutturali urgenti e tutti i partner e gli amici di lunga data del Paese nordafricano, come gli Stati Uniti, sollecitano le autorità tunisine a fornire al più presto una “visione chiara” in merito, dato anche “l’enorme debito” contratto dal Paese nordafricano. Lo ha dichiarato l'assistente del segretario di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, secondo quanto riferisce il sito web d'informazione tunisino "Tuniscope". La funzionaria statunitense ha tenuto a precisare che le decisioni che il governo tunisino intende adottare per far fronte alla crisi economica del Paese nordafricano sono, ovviamente, sovrane. "I leader tunisini e il presidente Kais Saied dovranno prendere da soli queste difficili decisioni. Noi possiamo consigliare e altri Paesi partner possono offrire servizi di consulenza, ma alla fine spetta a loro (i tunisini, ndr) adottare una decisione sovrana", ha spiegato Leaf. Le riforme che le autorità tunisine hanno negoziato per circa un anno hanno “ottenuto il sostegno del Fondo monetario internazionale”, ha aggiunto l’assistente segretario di Stato Usa, spiegando che ora spetta al presidente Saied e al governo decidere se il pacchetto di riforme debba essere effettivamente attuato sul terreno. “Se per qualche motivo questa strada non verrà percorsa”, ha detto Leaf, “tutti i partner devono assolutamente capire” che alternative ci sono “visto l'enorme debito che la Tunisia ha già”. (segue) (Tut)