Tunisia: assistente segretario Stato Usa Leaf, serve visione chiara su riforme strutturali urgenti (2)

- Lo scorso 6 marzo, la Banca mondiale ha sospeso “fino a nuovo ordine” l’accordo di partenariato con la Tunisia dopo le ultime decisioni prese dal presidente tunisino sui migranti. Il provvedimento rischia di aggravare la crisi economica e finanziaria che affligge il Paese, indebitato per l’80 per cento del proprio prodotto interno lordo (Pil), soprattutto a causa delle ingenti spese legate alla funzione pubblica. Anche perché, i negoziati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un prestito da 1,9 miliardi di dollari sono fermi. Per ora, Tunisi ha ottenuto un prestito da 300 milioni di dollari da Algeri, ma la somma è insufficiente per il bilancio statale. Recentemente, il presidente del Consiglio dell’Italia Giorgia Meloni, intervenendo alla Camera dei deputati, ha affermato che “la Tunisia è in una situazione finanziaria molto complessa e se non si interrompe rischiamo di avere un flusso migratorio che nessuno potrebbe fermare”. Nel gennaio scorso, era stato il governatore della Banca centrale tunisina, Marouane Abassi, a mettere in guardia da un 2023 "complicato" in caso di mancata sottoscrizione di un accordo di prestito con l’Fmi. (Tut)