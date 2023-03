Olimpiadi: Abodi, posizione Cio su atleti russi non è quella del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla decisione del Cio sugli atleti russi e bielorussi "dobbiamo ragionarci, il principio è condivisibile ma ci sono questioni che non possiamo risolvere da soli. Mi piacerebbe e auspico che da qui a Parigi si chiuda questo capitolo drammatico per il pianeta, che finisca questa guerra". Lo dice a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", il ministro dello Sport Andrea Abodi. Il parlamentare Pd Filippo Sensi ha chiesto se questa è anche la posizione del governo. "Non credo sia la posizione del governo tanto è vero che io un mese fa ho firmato una lettera - spiega il ministro - insieme a tutti i colleghi europei, americani, canadesi, giapponesi e australiani, che non prevedeva esattamente questo. Avremo modo di parlarne insieme per avere una posizione unitaria". "Ci sono ancora troppi atleti che appartengono alle forze armate e di polizia - conclude Abodi -, e ci sono troppi atleti ucraini occupati in altre 'faccende', purtroppo". (Rin)