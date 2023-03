Iraq: Gulf Keystone Petroleum annuncia chiusura temporanea estrazioni giacimenti in Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera Gulf Keystone Petroleum ha annunciato l’interruzione delle esportazioni di petrolio dagli impianti di cui è operatore nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, a seguito dello stop temporaneo dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che collega i giacimenti del nord dell’Iraq con la Turchia. In una nota, la compagnia ha affermato che a partire da oggi chiuderà le operazioni nell’impianto 1 del giacimento di Shaikan, precisando che l’impianto 2 resterà in funzione per circa due settimane finché non saranno riempiti i siti di stoccaggio. Nella nota, Gulf Keystone ha riferito che “continua a credere che la sospensione delle esportazioni sarà temporanea”. (segue) (Res)