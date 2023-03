Iraq: Gulf Keystone Petroleum annuncia chiusura temporanea estrazioni giacimenti in Kurdistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Gulf Keystone giunge nel pieno di una nuova disputa tra il governo regionale di Erbil e quello federale di Baghdad a seguito dell’interpretazione della sentenza della Corte internazionale di arbitrato (Cci), con sede a Parigi, emessa lo scorso 23 marzo, in base alla quale le autorità irachene, in accordo con quelle turche, hanno deciso di chiudere temporaneamente l’oleodotto di 970 chilometri che trasporta il petrolio estratto dai giacimenti curdi e della provincia federale di Kirkuk verso il terminal petrolifero turco di Ceyhan sul Mediterraneo. Dall’oleodotto transitano circa 400.000 barili di petrolio al giorno di petrolio esportato dalla regione autonoma del Kurdistan e 75.000 barili estratti nei giacimenti sotto il contro il controllo del governo iracheno. E' opportuno ricordare che, in base agli ultimi dati disponibili del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, l’Italia ha importato a gennaio 4.478.807 barili di petrolio di qualità Kirkuk dal Kurdistan iracheno (primo fornitore), par al 12 per cento del totale delle importazioni di oro nero. (segue) (Res)