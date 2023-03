Iraq: Gulf Keystone Petroleum annuncia chiusura temporanea estrazioni giacimenti in Kurdistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gulf Keystone è la terza compagnia straniera a ridurre la sua produzione nella regione autonoma del Kurdistan dopo la norvegese Dno e la statunitense Hkn Energy. Un’altra compagnia internazionale, Genel Energy, con sede a Londra, ha annunciato che interromperà le sue operazioni dal giacimento di Sarta questo fine settimana. La sentenza dello scorso 23 marzo risponde a una richiesta di arbitrato inoltrata dal governo di Baghdad contro la Repubblica di Turchia per una presunta violazione dell’accordo turco-iracheno relativo agli oleodotti, firmato nel 1973. L’accordo, infatti, prevede che “il governo turco si attenga alle istruzioni della parte irachena riguardanti il passaggio del petrolio greggio esportato dall’Iraq verso tutti i siti di stoccaggio e distribuzione e verso la meta finale”. Tuttavia, sono sorte una serie di interpretazioni differenti della sentenza. Baghdad nel 2014 ha citato in giudizio la Turchia e ha chiesto un risarcimento di 33 miliardi di dollari per la perdita di entrate e danni. Il mese scorso, gli iracheni hanno chiesto ad Ankara un risarcimento di 58 miliardi di dollari per tutte le vendite di petrolio effettuate fino al 2022, secondo le fonti. Ma alla fine il tribunale ha concesso loro solo un "premio" di 1,4 miliardi di dollari per il periodo 2014-18. Tuttavia, come sottolinea l’emittente curda “Rudaw”, una delle interpretazioni della sentenza è che “il governo regionale del Kurdistan fa parte del governo iracheno, quindi la Turchia non ha commesso alcuna violazione caricando e depositando il petrolio secondo le istruzioni del governo regionale del Kurdistan”. (segue) (Res)