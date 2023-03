Iraq: Gulf Keystone Petroleum annuncia chiusura temporanea estrazioni giacimenti in Kurdistan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto la Corte arbitrale ha deciso che la Turchia ha violato il contratto solo per quanto riguarda il carico delle petroliere con il greggio esportato al porto di Ceyhan secondo le istruzioni di Erbil, perché l'emendamento del 2010 all'Itp chiarisce che il ministero del Petrolio iracheno e la sua società Somo sono le sole autorità legittime che potrebbero emettere ordini di carico. Pertanto Ankara ha violato le imposte sul trasporto dovute al governo iracheno e quindi ha potuto godere di uno sconto ingiusto sul carico petrolifero. Tuttavia, la Corte ha affermato che il 50 per cento della perdita di introiti dovuta allo sconto sul prezzo del petrolio deve essere sostenuta dal governo iracheno, dato che il governo del Kurdistan, in quanto organo appunto dell'esecutivo federale, ha tratto profitto dalle vendite e le ha utilizzate per spese statali. (segue) (Res)