Iraq: Gulf Keystone Petroleum annuncia chiusura temporanea estrazioni giacimenti in Kurdistan (5)

- Intanto, nei giorni scorsi, il ministro dell'Energia turco, Fatih Donmez ha negato le voci in base alle quali la Turchia pagherà al governo federale di Baghdad 1,4 miliardi di dollari di risarcimento. "Non c'è alcuna sanzione per una tale cifra. C'è un ampio rapporto completo e alcune sanzioni ad esso correlate. Nessuna sanzione unilaterale", ha affermato il ministro. Secondo Donmez, la quattro su un totale di cinque istanze presentate dall'Iraq sono state respinte, mentre una è stata accettata. "Avevamo le nostre rivendicazioni, le nostre richieste. Cinque sono state accettate mentre una è stata respinta. Sulla base di ciò, eventuali sanzioni sono in corso di valutazione da parte dei nostri avvocati", ha affermato il ministro rispondendo ai giornalisti al termine di una riunione del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp). (Res)