Cina-Spagna: Li e Sanchez assistono a firma documenti di cooperazione

- La Cina è pronta ad approfondire l’amicizia e ad espandere la cooperazione a tutto campo con la Spagna, uno dei Paesi europei che riveste un ruolo “positivo e significativo” nelle questioni regionali e internazionali. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un colloquio tenuto oggi a Pechino con l’omologo spagnolo, Pedro Sanchez. Il premier, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, ha invocato il rafforzamento della fiducia politica, l’integrazione delle rispettive strategie di sviluppo e un aumento degli scambi e del coordinamento. Come promotori e beneficiari del multilateralismo e della globalizzazione, Cina e Spagna dovrebbero assumere una “posizione netta” contro l'unilateralismo e il protezionismo, sostenere l'ordine internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite, oltre che garantire la stabilità delle catene industriali e d’approvvigionamento, ha evidenziato Li. Pechino intende lavorare con Madrid per incrementare gli scambi commerciali, e accoglie favorevolmente un aumento degli investimenti da parte della Spagna nel suo mercato; d’altra parte, auspica che il Paese iberico garantisca un ambiente di mercato “equo, giusto e imparziale” alle imprese di Pechino. Li e Sanchez hanno assistito alla firma di documenti di cooperazione bilaterale in materia di istruzione, scambi doganali e sport.(Cip)