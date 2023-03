Roma: assessore Lavori pubblici, riaperta via della Magliana, voragine chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaperta oggi via della Magliana, nel Municipio Roma XI. La strada era stata chiusa, tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana, a causa di una voragine circa tre mesi fa e ha richiesto una tipologia di intervento molto complessa. Infatti, nella voragine affioravano cavi di diversi sottoservizi tra cui alcuni di Telecom e tubazioni di gas e idriche. Per poter intervenire le squadre del Dipartimento dell'Assessorato ai Lavori Pubblici hanno dovuto allargare lo scavo e mettere in sicurezza tutte le linee dei sottoservizi per non arrecare interruzioni di servizi agli abitanti. In seguito, sono state effettuate le indagini che hanno mostrato la rottura di una tubazione Acea che aveva provocato la fuoriuscita di acqua da una fognatura mista. Quindi Acea ha immediatamente provveduto a ripristinare il manufatto lesionato. Alla fine di questo lavoro molto impegnativo, il Csimu ha potuto ripristinare il manto stradale. (segue) (Com)