Roma: assessore Lavori pubblici, riaperta via della Magliana, voragine chiusa (2)

- "Oggi riapriamo via della Magliana - commenta l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini -. "E' stato necessario un intervento che ha richiesto un attento coordinamento tra Csimu, Acea e Telecom, e adesso la voragine è chiusa e la strada è di nuovo agibile. Ringrazio quanti hanno svolto questo lavoro così impegnativo e anche gli abitanti della zona, che hanno avuto dei disagi. Abbiamo chiuso un cantiere in totale emergenza - conclude Segnalini - mantenendo la promessa fatta". "Oggi finalmente riapriamo via della Magliana, dopo gli interventi delle società di pubblici servizi coinvolte nel crollo del manto stradale e il riempimento della voragine da parte del Dipartimento capitolino, tutte fasi di un lavoro delicato che è stato seguito dall'assessora Segnalini in prima persona e dagli uffici di Roma Capitale e municipali, che ringrazio - aggiunge il presidente dell'XI Municipio, Gianluca Lanzi -. La voragine che ha interessato un tratto importante di via della Magliana, interrompendo la circolazione per settimane, ha messo a dura prova residenti e uffici. Abbiamo seguito con apprensione le diverse fasi dei lavori, che hanno comportato interventi lunghi e complessi, consapevoli dei disagi subiti dai cittadini. Oggi finalmente è stato raggiunto il risultato che aspettavamo". (Com)