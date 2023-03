Veneto: assessore Ambiente, approvata convenzione per salvaguardia Po e sicurezza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, è stata approvata la convenzione fra la regione del Veneto e l'Agenzia interregionale per il fiume Po per l'avvio di opere destinate alla salvaguardia di alcuni tratti del fiume Po e dei cittadini. "Tre progetti, il cui finanziamento corrisponde a 5 milioni e 600 mila euro - ha spiegato l'assessore regionale all'Ambiente e Protezione civile, Gianpaolo Bottacin - che sono stati studiati per ridurre il rischio idrogeologico e di alluvione, per riqualificare l'ecosistema fluviale e per tutelare un ambiente unico e straordinario, come quello del Delta, per la sua biodiversità". La convenzione, ha aggiunto l'assessore, "è finalizzata a regolare i rapporti tra le parti coinvolte per la realizzazione e la gestione dei lavori. La regione del Veneto non abbassa mai la guardia sulla sicurezza idrogeologica del territorio e continua a investire sul fronte della salvaguardia dell'incolumità pubblica e dei beni materiali. Con attenzione e costanza esegue i sopralluoghi e interviene, anche con le sue partecipate, laddove emerge la necessità. Se all'ambiente si dedicano i giusti accorgimenti, infatti, è certo che ne ricaviamo vantaggi in termini di salute, di benessere e di ammirazione". I lavori dovrebbero concludersi entro fine 2025. (Rev)