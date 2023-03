Romania: presidente Iohannis riceve vicepresidente Commissione Ue Timmermans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, ha ricevuto oggi il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans. Come reso noto dall'amministrazione presidenziale di Bucarest, la discussione è stata incentrata sulle sfide relative all'attuazione del Green deal europeo e alla lotta al cambiamento climatico, ma anche sulla guerra in Ucraina e le sue conseguenze. Iohannis ha sottolineato che la Romania continuerà a sostenere politiche volte a combattere il cambiamento climatico e a migliorare la qualità dell'ambiente. Inoltre il capo dello Stato romeno ha presentato gli sforzi compiuti dal governo per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la massimizzazione dell’uso delle fonti energetiche interne, evidenziando l’importanza dell'energia nucleare e del gas naturale per una transizione ecosostenibile. Timmermans ha ringraziato Iohannis per il suo approccio integrato contro il cambiamento climatico e ha sottolineato l'importanza di utilizzare tutti gli strumenti e fondi europei disponibili, compresi Pnrr e RepowerEu. In merito alla guerra in Ucraina, il presidente della Romania ha ribadito la necessità del sostegno europeo al Paese invaso dalla Russia, ma anche alla Moldova, “finché sarà necessario”. Dal canto suo, l’alto funzionario europeo ha espresso apprezzamento per la posizione della Romania nell’ambito del conflitto, e ha poi confermato il “fermo” appoggio della Commissione europea all’adesione di Bucarest all’area Schengen. (Rob)