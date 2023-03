Eritrea: australiana Danakali vende ai cinesi la metà della sua partecipazione al progetto di estrazione di Colluli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia australiana Danakali ha completato la cessione al cinese Sichuan Road and Bridge Group della sua quota di partecipazione - pari al 50 per cento - al progetto di estrazione di solfato di potassio dalla miniera eritrea di Colluli, situata nell'omonima depressione ed operata con la compagnia mineraria nazionale eritrea, l'Eritrean National Mining Company. La società, riferisce il sito di settore "Mining Weekly", ha concluso a gennaio un accordo da 166 milioni di dollari con il gruppo cinese, in base al quale quest'ultimo si è impegnato ad acquisire tutte le azioni di Danakali nella Colluli Mining Share Company (Cmsc), nonché un prestito azionario di proprietà di Cmsc a Danakali, rispettivamente per 135 milioni di dollari e 31 milioni. Al termine della vendita, e dopo le tasse governative, Danakali - che è quotata alla borsa australiana - ha ricevuto un pagamento della prima tranche di 105 milioni di dollari, e dovrebbe ricevere la seconda tranche di 16 milioni di dollari entro i prossimi sei mesi. I progetti avviati a Colluli vantano una riserva di 1,1 miliardi di tonnellate di minerale.(Res)