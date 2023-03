Calcio: Abodi, nuove sanzioni Juve? Non faccio previsioni, ognuno ha suo ruolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo, ci sono la magistratura ordinaria e quella sportiva, saranno loro a dire le cose come stanno". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi ai microfoni di "Un Giorno da pecora" su Rai Radio1 alla domanda se la Juventus rischia nuove sanzioni. "Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi e di prendersi le sue responsabilità. Qui di soggetti che abbiano titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochissimi", ha aggiunto. (Rin)