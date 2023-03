Agroalimentare: Coldiretti, Vinitaly apre con record storico export vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un valore delle esportazioni salito del +10 per cento pari a 7,9 miliardi di euro è record storico per il vino Made in Italy che si è la prima voce dell’export agroalimentare nazionale nel 2022 oltre a essere uno straordinario ambasciatore dello stile di vita slow e sano rappresentato dalla Dieta Mediterranea inserita dall’Unesco nel patrimonio immateriale dell’umanità. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione dell’apertura domenica 2 aprile del Vinitaly a Verona con l’inaugurazione di fronte l’ingresso principale Cangrande alle 9:30 di Casa Coldiretti che mette in mostra per la prima volta la storia millenaria del vino, dall'Arca di Noè allo spazio, passando per popoli, artisti, scrittori, scienziati e condottieri che nel tempo hanno raccontato il nettare di Bacco e che ora scelte e politiche insensate cercano di cancellare. Una minaccia che – afferma la Coldiretti – pesa sul balzo in valore delle bottiglie made in Italy sulle tavole di tutto il mondo per un totale di oltre 22 milioni di ettolitri, pari al 43 per cento dei 50,3 milioni di ettolitri ottenuti grazie alla vendemmia 2022 che sulle quantità ha confermato la leadership italiana a livello internazionale, davanti a francesi, i nostri principali concorrenti, e agli spagnoli. (segue) (Com)