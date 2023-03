Agroalimentare: Coldiretti, Vinitaly apre con record storico export vino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’estero dunque finiscono più di quattro bottiglie su dieci con il vino che è il prodotto nazionale più presente sulle tavole straniere. A fare da traino alle esportazioni italiane ci sono gli spumanti che – evidenzia Coldiretti – segnano un +19 per cento in valore, con il Prosecco, il vino italiano più consumato al mondo, che segna addirittura un +22 per cento. Buona crescita – continua Coldiretti – anche per i grandi vini rossi e bianchi Docg e Doc da nord a sud del Paese, dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto alla Sicilia, dall’Emilia Romagna all’Umbria, dalla Toscana alla Calabria. Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato delle bottiglie italiane – sottolinea la Coldiretti - per un valore di quasi 1,9 miliardi di euro in crescita del +8 per cento nel 2022. Nel vecchio continente invece – sottolinea Coldiretti – il vino italiano spopola sulle tavole tedesche con una spesa di circa 1,2 miliardi di euro (+5 per cento). Il successo delle bottiglie Made in Italy è confermato dal balzo del +25 per cento delle esportazioni in Francia per un valore di oltre 289 milioni di euro, trainato dagli spumanti italiani che valgono da soli oltre di 107 milioni di euro e con una crescita del 29 per cento fanno concorrenza in casa al famoso Champagne. (segue) (Com)