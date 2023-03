Agroalimentare: Coldiretti, Vinitaly apre con record storico export vino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la burocrazia doganale creata dalla Brexit e l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea, gli inglesi confermano il loro amore per il vino italiano per il quale nel 2022 hanno speso 812 milioni di euro (+9 per cento), di cui circa la metà per spumanti e prosecco che registrano un balzo di quasi il 17 per cento nei calici britannici, mentre frena la Cina a 112 milioni di euro contro i 127 milioni dell’anno precedente con un crollo di quasi il 12 per cento. Un successo nel mondo cresciuto grazie alla strada della qualità intrapresa dalle bottiglie made in Italy che – conclude la Coldiretti – sono destinate per circa il 70 per cento a Docg, Doc e Igt con 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 76 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restante 30 per cento per i vini da tavola. (Com)