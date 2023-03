Veneto: De Berti, realizzazione secondo stralcio Grezzanella è promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato il bando per la realizzazione del secondo stralcio della Grezzanella, opera che porterà alla conclusione della realizzazione della Tangenziale di Villafranca di Verona. "Contrariamente a chi sosteneva, appena qualche mese fa, che per la Grezzanella fosse notte fonda, oggi il completamento di questa arteria stradale è ormai vicino, la previsione è di avviare i lavori per l'autunno - ha dichiarato la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti -. Quella della Grezzanella, è una arteria di collegamento strategica che siamo riusciti a finanziare grazie a un lungo lavoro e un impegno durato anni. È un'altra promessa che siamo riusciti a mantenere. Grazie a questo intervento - ha poi spiegato - sarà possibile ridurre il traffico nell'ambito territoriale dei comuni di Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Sommacampagna e Mozzecane, ambito caratterizzato da un'elevata intensità di traffico veicolare data la presenza di importanti direttrici stradali quali la Strada statale 62 'della Cisa', la Strada provinciale 24 'del Serraglio', la Strada provinciale 26 'Morenica', la Strada provinciale 52 'del Molinetto' e la Strada provinciale 52 'delle Salette'". L'opera verrà finanziata con i fondi del Piano di sviluppo e coesione 2021-2027, per un totale di 35.100.000 euro. (Rev)