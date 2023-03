Speciale energia: Fvg, al Mib di Trieste nasce un centro di ricerca sul Deep Tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo centro di ricerca sulle tecnologie avanzate, per approfondire lo studio e lo sviluppo di intelligenza artificiale, robotica, biotecnologia, nanotecnologia e tecnologia quantistica. È il Deep Tech Center nato a Trieste dalla collaborazione tra il Mib School of Management e le aziende Obloo, Venture Factory e Lef. Il nuovo centro di ricerca punta a generare un impatto sul tessuto economico e sociale, in settori come la medicina, l'energia, l'agricoltura e l'industria. Le competenze sviluppate dal centro si muoveranno tra le tecnologie Deep Tech e il trasferimento tecnologico, toccando anche il venture capital e l'impatto dell'ecosistema innovazione sulle imprese. "La creazione del Deep Tech Center rappresenta una grande opportunità per collaborare con importanti partner del settore e per valorizzare il nostro Executive MBA in Business Innovation - sottolinea Francesco Venier, Dean for Executive Education di Mib Trieste School of Management -. Siamo entusiasti di unire le forze per creare un centro di ricerca all'avanguardia e di mettere a disposizione le nostre competenze per promuovere l'innovazione aziendale e la creazione di nuove imprese attraverso l'utilizzo delle Deep Tech. Un nuovo passo per creare un ecosistema che dia energia al futuro dei nostri studenti e delle aziende”. (Frt)