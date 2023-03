Speciale energia: Italia astenuta su taglio consumo gas per preoccupazione su impatti su sistema produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha deciso di astenersi sul taglio volontario dei consumi di gas al 15 per cento perché, "come già accennato dal ministro Pichetto Fratin nel corso del relativo dibattito in Consiglio Energia del 28 marzo, pur sostenendo l'estensione temporale del Regolamento sulle azioni coordinate per la riduzione di gas, l'Italia ha espresso preoccupazione per i possibili impatti sul sistema produttivo dell'estensione del periodo di calcolo delle politiche di contenimento da otto a dodici mesi". Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. "D'altra parte, è considerato positivo il mantenimento del periodo assunto come base di calcolo (2017-2022) ed il mantenimento delle deroghe per circostanze nazionali in caso di azionamento degli obblighi di riduzione", riferisce la fonte. (Beb)