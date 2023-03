Speciale energia: Ue, Beghin, accordo revisione direttiva su rinnovabili dà scossa a transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto sulla revisione della direttiva sulle energie rinnovabili, "è un buon giorno per l'ambiente e per il risparmio energetico dei cittadini". Lo scrive in una nota stampa Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle Europa. "L'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio Ue sulla riforma della direttiva sulle energie rinnovabili rappresenta una buona notizia in vista del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica dell'Unione europea. Grazie ad esso aumenteremo la quota di energie rinnovabili al 42,5 per cento e accelereremo gli iter di autorizzazione per gli impianti rinnovabili", si legge nel comunicato. "Siamo soddisfatti perché, nonostante la posizione del Parlamento europeo fosse stata più ambiziosa, chiedendo una percentuale pari al 45 per cento entro il 2030 di energia proveniente da fonti rinnovabili, l'accordo raggiunto va comunque nella direzione giusta, soprattutto considerando che attualmente era prevista una quota del 32 per cento", ha aggiunto. "Con questo provvedimento, diamo una scossa alla transizione energetica e favoriamo il raggiungimento dell'indipendenza da Paesi terzi", ha concluso Beghin. (Beb)