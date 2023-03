Speciale energia: Roma, efficientamento energetico oltre 200 scuole, accordo Comune-Banca europea investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello siglato tra Bei e Roma Capitale è il primo accordo di Advisory firmato con un Comune italiano nell'ambito di' "InvestEu Advisory Hub" , un servizio di consulenza tecnica gratuito per il settore pubblico realizzato dalla Bei in collaborazione con la Commissione europea per sostenere l'ulteriore sviluppo delle capacità interne delle istituzioni. Nel dettaglio, gli interventi previsti interesseranno asili nido, scuole materne, primarie e secondarie di primo grado situate in tutti i 15 municipi di Roma. Le misure di efficienza energetica consistono nella riqualificazione termica degli edifici, la sostituzione degli infissi, degli impianti di condizionamento e di quelli di illuminazione con nuovi impianti a tecnologia Led. Roma Capitale prevede anche investimenti per l'installazione di fonti di energia rinnovabile, come il fotovoltaico, pannelli solari termici per l'acqua calda e le pompe di calore. Secondo stime Bei, la classe energetica degli edifici coinvolti migliorerà di almeno due categorie, contribuendo a ridurre le emissioni di Co2 di circa 9.900 tonnellate di Co2/anno (Com)