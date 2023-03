Speciale energia: Usa, Camera approva proposta repubblicana per rafforzare produzione di combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di proposte avanzate dai repubblicani nel campo dell’energia, tese ad incrementare l’estrazione, la produzione e l’esportazione di combustibili fossili a livello nazionale. Il pacchetto, che la Conferenza nazionale dei repubblicani ha precedentemente identificato come la priorità della propria agenda legislativa, passerà ora al Senato, dove con ogni probabilità sarà bloccato grazie alla maggioranza democratica alla camera alta del Congresso. La proposta, denominata “Lower Energy Costs Act” è passata con 225 voti favorevoli e 204 contrari, e contribuirà anche a velocizzare l’emissione di permessi per progetti energetici e infrastrutturali negli Stati Uniti. (Was)