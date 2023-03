Speciale energia: Pichetto, calo tariffe elettricità conferma impegno governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consistente calo del prezzo dell’energia elettrica per i prossimi tre mesi, pari al 55 per cento, "è una ottima notizia per cittadini, imprese e per l'intero Paese: un’ulteriore riduzione delle tariffe che conferma l’efficacia del lavoro del governo". Lo ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, commentando i dati diffusi da Arera. “E’ un passo in avanti, pur consapevoli che il nostro impegno non si è ancora esaurito”, ha precisato il ministro. “Accanto a misure per alleggerire le bollette, bisogna continuare a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, come abbiamo già fatto attraverso un’attenta operazione di diversificazione delle forniture di gas. Allo stesso tempo, è necessario continuare ad accelerare il processo per semplificare l’iter delle autorizzazioni per le rinnovabili. Sono tutti interventi - ha concluso Pichetto - della strategia di sicurezza energetica nazionale che, come Mase e come governo, riteniamo strategici per il futuro dell’Italia” (Rin)