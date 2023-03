Speciale energia: Piemonte, aperto bando da circa 92 milioni di euro per l'efficienza energetica delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato aperto il bando della Regione Piemonte da circa 92 milioni di euro per l'efficientamento energetico delle imprese del territorio. L'obiettivo è quello di efficientare gli impianti per la produzione ma anche gli edifici delle imprese, per abbattere i consumi di energia primaria e di conseguenza i costi legati al consumo, e, per quanto riguarda le rinnovabili, ridurre le emissioni di Co2 in atmosfera perseguendo così gli obiettivi della sostenibilità ambientale. (Rpi)