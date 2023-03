Pasqua: Federalberghi, 12 milioni italiani in viaggio, giro d’affari da 6,18 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno circa 11,5 milioni gli italiani in viaggio per le festività pasquali di cui 8,2 maggiorenni e 3,3 minorenni. È quanto emerge dalla ricerca realizzata per Federalberghi da Acs Marketing Solutions. Il 95,6 per cento degli intervistati resterà in Italia, mentre il 4,4 per cento sceglierà una località estera. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (31,6 per cento), le località d’arte (30,8 per cento), la montagna (17,6 per cento) e, a seguire, i laghi (5 per cento) e le località termali (1,3 per cento). Per coloro che invece si recheranno all’estero, vincono le grandi capitali europee (68,2 per cento), seguite da quelle extraeuropee (13,6 per cento), dalle località marine (9,2 per cento) e dal viaggio in crociera (4,5 per cento). L’alloggio preferito sarà la casa di parenti e amici (26,4 per cento, seguito dall’albergo con un 24,8 per cento, i bed & breakfast (23,6 per cento) e le case di proprietà (13 per cento). La vacanza avrà una durata media di 3,6 notti e la spesa media pro capite sostenuta (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 535 euro. Chi resterà in Italia spenderà mediamente 521 euro, mentre spenderà di più chi trascorrerà la vacanza oltre confine (792 euro). (segue) (Com)