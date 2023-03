Pasqua: Federalberghi, 12 milioni italiani in viaggio, giro d’affari da 6,18 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo si conferma una locomotiva eccezionale per l’economia del territorio creando un giro di affari di 6,18 miliardi di euro. Questo risultato sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l’aumento dei prezzi che sta caratterizzando questo periodo. Infatti, quasi la metà dei vacanzieri (47,2 per cento) ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza proprio a causa dell’inflazione. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (30,7 per cento) e al viaggio (25,9 per cento). L’alloggio assorbe il 22,9 per cento del budget, mentre allo shopping sarà destinato l’8,1 per cento. La vacanza è stata prenotata con grande anticipo, con il 60,9 per cento che lo ha fatto fino ad un mese prima, mentre la motivazione principale per la vacanza pasquale sarà il riposo e il relax (64,8 per cento), seguito dal divertimento (31,2 per cento). Il 21,4 per cento degli italiani approfitterà di questa occasione per raggiungere la propria famiglia. Altri motivi che orientano la scelta della vacanza sono l’abitudine (11,8 per cento) e gli interessi enogastronomici (10,6 per cento). Durante questi giorni, le attività principali consisteranno in passeggiate (51,4 per cento), escursioni e gite (38,2 per cento), visita a monumenti (22,6 per cento) e la partecipazione ad eventi enogastronomici (19,2 per cento). Tre vacanzieri su quattro utilizzeranno la propria macchina per recarsi presso il luogo della vacanza. Il 13,8 per cento viaggerà in aereo e il 5,6 per cento in treno. La comodità ha prevalso nella scelta del mezzo (73,7 per cento), soprattutto tra chi ha scelto la macchina (81,5 per cento) e il treno (96,4 per cento). Chi viaggia in aereo, invece, lo fa prevalentemente (69,6 per cento) per ottimizzare i tempi. Tra gli individui intervistati che non andranno in vacanza, il 54,9 per cento ha rivelato di non partire per motivi economici; il 17,7 per cento per motivi familiari e un altro 12,8 per cento perché intende organizzare un viaggio in altro periodo. (segue) (Com)