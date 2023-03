Lazio: Garante infanzia, accordo per scongiurare l'abbandono scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte da Latina la firma di un protocollo tra diverse associazioni, destinato a fare da capofila nell'attività della Garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni. "Abbiamo attivato un intervento di rete interistituzionale concreto, efficace e rapido - ha dichiarato Monica Sansoni - per sopperire ad una situazione di profondo disagio familiare, sociale e relazionale di un minore che consente di garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico". L'accordo sottoscritto oggi dalla Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Lazio, vede infatti coinvolti diversi enti socio assistenziali, quali sono: il Servizio Sostegno alla Genitorialità, all'Infanzia e all'adolescenza gestito in coprogettazione con il Comune di Latina capofila del Distretto Socio sanitario LT2 e il Consultorio Familiare "Crescere insieme" della Diocesi di Latina - Centro antiviolenza per minorenni ed adolescenti di Latina servizio di accoglienza, ascolto, orientamento e sensibilizzazione per minorenni ed adolescenti vittime di reato - già costituito con protocollo del 2022 del Garante dell'Infanzia ed adolescenza della Regione Lazio e gli uffici di Giustizia Riparativa del Consultorio in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Scuola di Atene. Grazie all'accordo è stato possibile sostenere un minore di anni 14 di Latina. (segue) (Com)